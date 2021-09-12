В Японии полностью вакцинировали от коронавируса более 50% населения

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Правительство Японии заявляет, что более 50% населения полностью вакцинировано от коронавируса. Об этом сообщает The Japan Times.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля, на несколько месяцев позже, чем во многих развитых стран из-за определенных требований к клиническим испытаниям и процессу утверждения. Прививки пожилых пациентов, которые начались в апреле, также замедлились из-за нехватки вакцин, но темпы ускорились в конце мая и с тех пор достигли 1 миллиона доз в день.

Министр экономики Ясутоси Нисимура, отвечающий за меры по борьбе с коронавирусом, заявил, что до конца сентября ожидается полная вакцинация около 60% населения, что соответствует текущему уровню в Европе.

На фоне таких показателей вакцинации правительство изучает план ослабления ограничений примерно в ноябре — ожидается, что тогда подавляющее большинство населения будет полностью вакцинировано. Это позволит вакнинированным и тем, у кого отрицательный результат теста, путешествовать, собираться на вечеринки или посещать массовые мероприятия.

3 сентября Япония продлила действующее чрезвычайное положение в Токио и 18 других районах до 30 сентября. Меры сосредоточены на просьбах к заведениям закрываться раньше и не продавать алкоголь.

AP пишет, что Япония намного лучше других развитых стран справилась с коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировали более 1,65 миллиона случаев заболевания и 16 700 смертей (население страны — более 125 миллионов).