Глава Минздрава четвертый раз не смог избрать нового главу Национальной службы здоровья
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Міністерство охорони здоров'я України
Четвертый конкурс на руководителя Национальной службы здоровья (НСЗУ) закончился провалом — министр здравоохранения Виктор Ляшко не смог выбрать победителя.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на комментарий главы Минздрава.
По словам министра, в конкурсе должно было быть больше участников, но не все желающие успели сдать экзамен по владению государственным языком и получить необходимый для конкурса сертификат.
«Мы поговорили с кандидатами, которые принимали участие в конкурсе, и они согласились, что будет действительно справедливо провести конкурс еще раз, прибавив большее количество участников», — пояснил Ляшко.
Первые две попытки избрать председателя НСЗУ при каденции Максима Степанова также увенчались провалом.
Участие в новом конкурсе приняли действующие сотрудники Нацслужбы здоровья Анна Фенчак, Татьяна Бойко, Дмитрий Самофалов и Оксана Сухорукова. В финал вышли Бойко и Самофалов.
- После увольнения в 2019 году Олега Петренко НСЗУ возглавляли временные руководители. Сначала обязанности главы службы положили на Оксану Мовчан, а в августе 2020 года — на Андрея Виленского.
- 14 июля 2021 года Кабинет министров назначил Дмитрия Самофалова временно исполняющим обязанности главы НСЗУ.
- Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года. Она является важным органом в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать соглашения больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписанного к ним пациента.