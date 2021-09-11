Зеленский подписал указ об обеспечении жильем ветеранов и семей погибших защитников Украины

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Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах обеспечения социальной защиты ветеранов войны и семей погибших военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Подписав указ, глава государства поставил задачу Кабмину принять меры по социальной защите упомянутых категорий граждан и предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 года расходы на жилье.

Так, государство планирует обеспечить жильем людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа семей погибших, пропавших без вести или умерших после ранения и лиц с инвалидностью (I-II групп), которые получили травмы во время участия в АТО. Также это касается внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии.

Кроме того, соцгарантии будут касаться семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов и лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств.

Также помощью будут обеспечены семьи погибших участников Революции достоинства и семьи тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции.

Отдельно президент поручил Кабинету министров обеспечить с 2022 функционирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.