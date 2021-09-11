На итальянский остров Пантеллерия обрушился торнадо. Есть погибшие

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Южный итальянский остров Пантеллерия пострадал от мощного торнадо, который привел к гибели минимум двух людей и ранению девятерых.

Об этом сообщает Ansa.

Торнадо пришел с моря на остров вечером 10 сентября. Погибли люди в автомобилях — их выбросило из авто. Еще девять человек, из которых четверо в тяжелом состоянии, также пострадали на дорогах. Разбито минимум 10 автомобилей.

Попутно торнадо уничтожил несколько зданий, сорвал десятки крыш, а также поломал деревья и столбы.

В связи с гибелью людей на острове объявили траур.