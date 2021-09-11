ЖК в центре Киева: задержан экс-директор стройкомпании за присвоение 2 млн грн вкладчиков

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В Киеве полиция задержала бывшего директора строительной компании по подозрению в присвоении денег инвесторов, которые предназначались для строительства многоэтажного дома в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным следствия, экс-директор завладел 2 млн гривен вкладчиков, а ЖК в центре Киева за 8 лет так и не построили.

Установлено, что чиновник завладел деньгами в 2012—2013 годах. Он уверял вкладчиков в надежности проекта и брал у них «предоплату» за квартиры по договорам, но в кассу стройкомпании часть денег не попадала.

Полиция провела обыски в квартире экс-директора, изъяла патроны и компьютерную технику, а также вручила ему подозрение по трем статьям — мошенничество (ч. 4 ст. 190 УК), злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 364-1 УК) и незаконное обращение с оружием, боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.