Фонд госимущества продает завод по производству бриллиантов
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Фонд государственного имущества Украины
Фонд государственного имущества выставил на приватизацию завод «Кристалл» в Винницкой области, который перерабатывает алмазы в бриллианты.
Об этом пишет ФГИУ в своем Facebook.
«Уже в начале следующего месяца должен состояться онлайн-аукцион по приватизации 100% пакета акций Винницкого завода «Кристалл» — уникального предприятия по переработке алмазов в бриллианты. Это, фактически, действующий ювелирный бизнес полного цикла, в частности здесь осуществляют обработку драгоценных камней и изготавливают ювелирные украшения», — говорится в сообщении.
Там отметили, что на предприятии работают 56 работников, производящие около пяти тысяч ювелирных изделий. Стартовая цена завода — 89 млн гривен.
- В декабре правительство утвердило перечень госпредприятий, подлежащих приватизации. В 2021 году правительство планирует продать Одесский припортовый завод, завод «Большевик», Объединенную горно-химическую компанию, «Президент-отель» в Киеве, а также «Центрэнерго». К продаже готовят также несколько облэнерго и теплоэлектроцентралей.