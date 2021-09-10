Соратник адвоката Трампа Игорь Фруман в США признал свою вину по одному из обвинений федеральной прокуратуры

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Партнер адвоката Рудольфа Джулиани, выходец из Украины Игорь Фруман признал свою вину по обвинениям, выдвинутым против него федеральной прокуратурой США.

Об этом пишет CNN.

В частности, Фруман согласился с обвинениями в незаконном привлечении иностранных средств. Издание отмечает, что Фруман отказался от сделки со следствием. По указанному обвинению ему грозит до 5 лет заключения.

56-летний Фруман и Лев Парнас, тоже выходец из постсоветского пространства, были близки к экс-адвокату Трампа Рудольфу Джулиани. Американские правоохранители считают, что они оба помогали Джулиани искать в Украине компромат на Джо Байдена, выступавшего соперником Трампа на президентских выборах. Сын Байдена Хантер был членом набсовета газовой компании Burisma, которую связывают с экс-министром окружающей среды времен Януковича Николая Злочевского.

Кроме того, они якобы выступали как подставные лица при проведении лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают также в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.