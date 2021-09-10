Аэропорт «Ужгород» принял свой первый рейс через воздушное пространство Словакии

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Международный аэропорт «Ужгород» сегодня, 10 сентября, принял свой первый рейс в рамках соглашения между Украиной и Словакией.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Особенность аэропорта в том, что при посадке и взлете самолеты заходят в воздушное пространство Словакии — порог взлетно-посадочной полосы расположен в нескольких сотнях метров от украинского-словацкой границы, что ранее вызывало трудности. В августе 2020 года страны договорились разблокировать работу аэропорта и подписали соглашение.

Отныне управление воздушным движением будет происходить на определенной части воздушного пространства Словакии, что позволит сажать самолеты по приборам.

В «Украэрорухе» заявили, что способность Украины управлять воздушным движением в части воздушного пространства страны-члена ЕС доказывает полученный 31 августа сертификат от Агентства ЕС по безопасности полетов (EASA).