В США умер звезда «Полицейской академии» Метрано, который сыграл роль капитана полиции Маузера

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В США в штате Флорида естественной смертью умер Арт Метрано — стендап-комик, наиболее известный по роли капитана полиции Эрни Маузера в двух фильмах «Полицейская академия». Ему было 84 года.

Об этом сообщил его сын Гарри Метрано и опубликовал пост в Instagram.

«Я потерял лучшего друга, наставника, отца. Он был и всегда будет крутым человеком, которого я знаю. Я никогда не встречал человека, который преодолел болеше проблем, чем он. Он столько воевал и выигрывал за эти годы, что я всегда считал его несокрушимым, но правда в том, что мы не живем вечно на земле, но дух человека может вечно жить внутри вас», — написал Гарри Метрано.

Актерская карьера Арта Метрано длилась почти три десятилетия после того, как он впервые сыграл роль в триллере 1961 года «Ракетная атака на США». Однако его большой прорыв произошел в 1970 году, когда он выступил как стендапер на «Вечернем шоу с участием Джонни Карсона». Еще более известным он стал после роли в фильме 1985 года «Полицейская академия 2: Их первое назначение» в роли босса полиции Эрни Маузера. Год спустя он повторил эту роль в «Полицейской академии 3: снова на тренировке».

В 1989 году Метран упал с лестницы во время работ на крыше своего дома в Лос-Анджелесе, повредив позвоночник и шею, после чего стал частично парализованным, но все равно продолжал участвовать во многих проектах. Позже он превратил этот жизненный опыт в сценическое шоу под названием «Случайная комедия Метрано», которое он выполнял в инвалидном кресле и на костылях. Со временем его состояние улучшилось.