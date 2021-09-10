Дания первой в ЕС отменила все COVID-ограничения
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Дании с пятницы, 10 сентября, отменили все карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Страна стала первой в Евросоюзе, которая вернулась к повседневной «доковидной» жизни.
Об этом сообщает Politico.
В стране высокий уровень вакцинации (более 80% взрослого населения), при этом низкая заболеваемость и смертность. Еще в августе министр здравоохранения Магнус Хойник заявил, что COVID-19 «больше не является критической угрозой для общества».
С пятницы COVID-паспорта больше не нужны для посещения баров, ресторанов, музеев, спортивных центров или ночных клубов, а детей больше не будут отправлять домой из школы, если они тесно контактировали с больным. Карантин грозит только взрослым больным.
Все работники возвращаются в офисы, а школы — к традиционной форме обучения. Также в общественном транспорте больше не нужно носить маски.
Это был последний этап смягчения карантинных ограничений.
- В августе, когда в Дании анонсировали отмену карантина, в правительстве отметили, что ситуация будет под постоянным мониторингом, а власти без колебаний введут ограничения, если пандемия снова «накроет» Данию.
- За время пандемии в Дании зафиксировали 351 тысячу больных COVID-19 и более 2 600 смертей.