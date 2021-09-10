В Украине установили новый рекорд по количеству прививок от коронавируса

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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за сутки 9 сентября сделали рекордное количество прививок от коронавируса — вакцинировали 173 615 человек. Первую дозу получили 67 042 человека, вторую — 106 573.

Об этом утром 10 сентября сообщило Министерство здравоохранения.

Всего с начала прививочной компании вакцинировали 5 789 254 человек, из них 4 618 573 получили обе дозы.

Что касается количества больных коронавирусом, за сутки 9 сентября выявили 3 615 новых подтвержденных случаев. Также за минувшие сутки госпитализировали 1 056 человек, умерли 76, а выздоровели 1 310.

Всего с начала пандемии и по состоянию на 10 сентября выявили 2 310 554 случая коронавируса, умерли 54 251 человек.