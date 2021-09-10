В Гарварде вручили Шнобелевскую премию. Ее получили за анализ воздуха в кинотеатрах и изучение «языка» котов

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Benjamin Rascoe / Unsplash

В Гарвардском университете в США состоялась онлайн-церемония по вручению Шнобелевской премии — это пародия на Нобелевскую премию, ее вручают за достижения, которые «сначала вызывают смех, а затем раздумья».

Перечень номинантов опубликовали на сайте премии.

Победители получили трофей, который они должны были собрать сами из распечатки PDF, и денежный приз в виде поддельной банкноты в 10 триллионов зимбабвийских долларов.

Премия по биологии: за анализ «языка» кошек, в частности, как меняются их мяуканье, фырканье, мурлыканье в ответ на изменения в интонации речи людей;

за анализ «языка» кошек, в частности, как меняются их мяуканье, фырканье, мурлыканье в ответ на изменения в интонации речи людей; Премия за экологию: за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, которые обитают в пачках выброшенной жевательной резинки, застрявшей на тротуарах в разных странах.

за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, которые обитают в пачках выброшенной жевательной резинки, застрявшей на тротуарах в разных странах. Приз по химии: за химический анализ воздуха в кинотеатрах, чтобы проверить, зависит ли его состав от количества насилия, случаев употребления наркотиков, ненормативной лексики и сексуальных сцен в фильмах, которые там показывают.

за химический анализ воздуха в кинотеатрах, чтобы проверить, зависит ли его состав от количества насилия, случаев употребления наркотиков, ненормативной лексики и сексуальных сцен в фильмах, которые там показывают. Премия в области экономики: за открытие того, что ожирение политиков страны может быть хорошим индикатором коррупции в ней.

за открытие того, что ожирение политиков страны может быть хорошим индикатором коррупции в ней. Премия в области медицины: за демонстрацию того, что сексуальный оргазм может быть столь же эффективным для улучшения носового дыхания, как и противоотечные лекарства.

за демонстрацию того, что сексуальный оргазм может быть столь же эффективным для улучшения носового дыхания, как и противоотечные лекарства. Приз мира: за проверку гипотезы о том, что люди стали носить бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу.

за проверку гипотезы о том, что люди стали носить бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу. Приз за физику: за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами.

за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами. Приз в сфере кинетики: за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы иногда сталкиваются с другими пешеходами.

за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы иногда сталкиваются с другими пешеходами. Премия по энтомологии: исследование «Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках».

исследование «Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках». Приз за транспортировку: за экспериментальное выяснение, безопаснее ли перевозить носорога вверх ногами.

Что касается эксперимента с носорогами, то ученые подвешивали к вертолету 12 животных вверх ногами, чтобы посмотреть, какое это на них влияет. Так обычно делают в южноафриканских странах для перемещения носорогов (перед этим их усыпляют). Однако до этого никто не проверял, как это влияет на их сердце и легкие. Оказывается, животные справились очень хорошо. Фактически, были доказательства того, что носороги лучше себя чувствуют в этом положении, чем просто лежа на груди или на боку.

Шнобелевская (или Игнобельская) премия — пародия на престижную международную Нобелевскую премию. Название премии происходит от английского слова ignoble, то есть негодный. На русском языке ее также иногда называют «Антинобелевская премия» или «Шнобелевская премия». Ее вручают за достижения, которые «сначала вызывают смех, а затем раздумья». Премию основал Марк Абрахамс и юмористический журнал Annals of Improbable Research («Анналы невероятных исследований»). С 1999 года Шнобелевская премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадают с нобелевскими, а остальные учреждают ежегодно отдельно.