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В Гарварде вручили Шнобелевскую премию. Ее получили за анализ воздуха в кинотеатрах и изучение «языка» котов

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Benjamin Rascoe / Unsplash

В Гарвардском университете в США состоялась онлайн-церемония по вручению Шнобелевской премии — это пародия на Нобелевскую премию, ее вручают за достижения, которые «сначала вызывают смех, а затем раздумья».

Перечень номинантов опубликовали на сайте премии.

Победители получили трофей, который они должны были собрать сами из распечатки PDF, и денежный приз в виде поддельной банкноты в 10 триллионов зимбабвийских долларов.

Что касается эксперимента с носорогами, то ученые подвешивали к вертолету 12 животных вверх ногами, чтобы посмотреть, какое это на них влияет. Так обычно делают в южноафриканских странах для перемещения носорогов (перед этим их усыпляют). Однако до этого никто не проверял, как это влияет на их сердце и легкие. Оказывается, животные справились очень хорошо. Фактически, были доказательства того, что носороги лучше себя чувствуют в этом положении, чем просто лежа на груди или на боку.

Шнобелевская (или Игнобельская) премия — пародия на престижную международную Нобелевскую премию. Название премии происходит от английского слова ignoble, то есть негодный. На русском языке ее также иногда называют «Антинобелевская премия» или «Шнобелевская премия». Ее вручают за достижения, которые «сначала вызывают смех, а затем раздумья». Премию основал Марк Абрахамс и юмористический журнал Annals of Improbable Research («Анналы невероятных исследований»). С 1999 года Шнобелевская премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадают с нобелевскими, а остальные учреждают ежегодно отдельно.