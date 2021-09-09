В Молдове возвращают чрезвычайное положение в здравоохранении и усиливают карантин
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Konstantin T
В Молдове снова вернули режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Также там усилили карантинные ограничения.
Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, пишет Point.md.
Такое решение приняли из-за роста количества новых больных. В некоторых регионах наблюдается резкое повышение заболеваемости. Режим ЧП будет действовать с 11 сентября по 31 октября.
Также будут усилены карантинные ограничения. Для людей старше 18 лет участие в любых мероприятиях на открытом воздухе или в помещении будет разрешено только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Будут разрешены и справки о наличии антител.
- В Молдове с понедельника, 16 августа, начали действовать новые правила въезда в страну из-за распространения коронавируса. Отныне на границе нужно предъявить или сертификат о полном курсе вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, или справку о том, что прибывший переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.