ЕС вернул ограничения на въезд для граждан шести стран
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Christian Thiel / Getty Images
Европейский Союз вновь пересмотрел перечень стран, для которых отменяются ограничения на въезд. Оттуда вычеркнули еще шесть государств.
Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.
Соответствующий перечень базируется на определенных условиях, которые устанавливает ЕС. Они касаются заболеваемости коронавирусом и тестирования. Из-за несоответствия критериям из перечня убрали Албанию, Армению, Азербайджан, Бруней, Японию и Сербию.
В то же время в перечень добавили одну страну — Уругвай. Таким образом сейчас в списке 12 стран. Украина пока тоже находится в нем.
- 14 июля Совет ЕС включил Украину в перечень государств, для граждан которых предлагают отменить ограничения на путешествия. Речь идет о необязательных путешествиях в Евросоюз, например туристических, которые были запрещены для граждан третьих государств во время пандемии.