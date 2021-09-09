Bloomberg: ООН стала жертвой кибератаки

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В начале этого года хакеры взломали компьютерные сети Организации Объединенных Наций и похитили массив данных.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, злоумышленники проникли в сеть, используя имя пользователя и пароль сотрудника ООН, украденные из программного обеспечения для управления проектами, которое называется Umoja.

Оттуда хакеры смогли получить более глубокий доступ к сети ООН, считают в компании Resecurity, которая занимается кибербезопасностью и первой обнаружила взлом. Сообщается, что хакеры получили доступ к данным не позже 5 апреля, а украденная информация все еще была актуальной по состоянию на 7 августа.

«Такие организации, как ООН, являются важной целью для кибершпионажа. Злоумышленник вторгся, чтобы скомпрометировать большое количество пользователей в сети ООН для дальнейшего долгосрочного сбора разведданных», — сказал генеральный директор Resecurity Джин Ю.

В то же время представитель ООН заявил изданию, что хакеры лишь сделали скриншоты данных. Также издание не сообщает, какие именно данные удалось похитить злоумышленникам.