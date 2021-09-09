Опрос: Украинцы лучше всего относятся к Меркель и Байдену, Путина ненавидят 68%

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Facebook / Angela Merkel

Большая часть украинцев положительно относится к ряду западных лидеров государств, а больше всего — к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Джо Байдену.

Об этом говорится в данных опроса группы «Рейтинг» за 2-4 сентября 2021 года.

Полностью положительно к Меркель относятся 30% опрошенных, еще 43% — скорее положительно. К Байдену полностью положительно относятся 17% украинцев, а еще 47% — скорее положительно.

Также преимущественно положительные отношения и к президенту Франции Эманнюелю Макрону и президенту Польши Анджею Дуде.

Вместе с тем президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко имеют преимущественно негативное отношение к ним.

К Лукашенко положительно относятся лишь 34% опрошенных, тогда как 37% ответили, что относятся к нему совсем отрицательно, а 22% — скорее отрицательно.

Что касается Путина, то к нему положительно относятся лишь 15% украинцев. 68% опрошенных ответили, что относятся к нему совсем негативно, а еще 12% — скорее отрицательно.

50% опрошенных ответили, что знают о строительстве российского газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, еще 31% — что-то об этом слышали. По мнению 41% опрошенных Украина не имела возможности остановить строительство трубы, тогда как 26% считают виновными в этом и Петра Порошенко, и Владимира Зеленского, а 20% — только Петра Порошенко.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%