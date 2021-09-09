Вакцинированные контактные лица могут не проходить самоизоляцию — Минздрав обновил протокол лечения больных COVID

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Министерство здравоохранения обновило стандарты оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, в частности они пересмотрели нормы самоизоляции.

Об этом говорится на сайте министерства.

Отныне контактные вакцинированные лица не самоизолируються на 14 дней, как было раньше — им нужно только следить за своим здоровьем и сообщить медикам в случае ухудшения состояния.

«Мониторинг за контактными лицами устанавливается на период 14 дней с момента последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем, независимо от того, был ли контактный человек вакцинирован против COVID или нет», — объясняют в Минздраве.

Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто перенес COVID-19 в течение последних шести месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов не должны самоизолироваться.

Если же симптомы COVID-19 появляются, человек должен пройти обследование на определение антигена SARS-CoV-2 с помощью быстрых тестов или методом ИФА. Ожидая результат, человек должен самоизолироваться.

В случае отсутствия вакцинации контактные лица, независимо от того, есть у них симптомы или нет, должны пройти тестирование на 5—7 день после контакта и при этом находиться на самоизоляции. Прекратить самоизоляцию можно после получения отрицательного результата теста.