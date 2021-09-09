В Украине впервые с мая выявили более 3,5 тысячи случаев COVID-19
- Автор:
- София Телишевская
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Irwan / Unsplash
По состоянию на 9 сентября в Украине зафиксировали 3 663 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Последний раз более трех тысяч случаев фиксировали в конце мая 2021 года.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
За сутки медики госпитализировали 981 человека, 61 пациент умер из-за осложнений, вызванных болезнью. В то же время выздоровели 1 546 человек.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.
За все время пандемии в Украине:
заболели 2 306 939 человек;
выздоровели 2 217 563 человека;
летальных исходов — 54 175.
Что касается вакцинации, за сутки 8 сентября медики вакцинировали 161 169 человек. С начала прививочной кампании уже привито 5 722 212 человек, из них получили одну дозу — 5 722 210, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 4 512 000 (из них двое получили одну дозу за рубежом).
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