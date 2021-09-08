В Минздраве опровергли информацию от КГГА — в Киеве вакцинировали не 50% жителей, а всего 26%
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- Алексей Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Киеве по крайней мере одной дозой вакцинировали чуть более 26% жителей. Ранее в КГГА отчитались, что половина жителей города получили хотя бы одну дозу.
Об этом говорится в данных Минздрава, пишет Интерфакс.
Согласно данным Министерства здравоохранения, в Киеве две дозы вакцины получили 687 тысяч человек, что составляет лишь 23,27% населения города. В то же время хотя бы одну дозу вкололи 779 тысячам человек.
Таким образом, сейчас 92 тысячи киевлян получили одну дозу вакцины от коронавируса и ждут вторую. Всего в столице сделали уже 1,46 миллиона прививок.
- Ранее директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург заявила, что прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, при этом завершили иммунизацию 46% от общего количества вакцинированных.