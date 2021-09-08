В Турции выявили первые два случая заболевания новым COVID-штаммом «Мю»

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В Турции подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса «Мю», который впервые обнаружили в Колумбии в начале этого года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Укринформ.

Этот штамм внесен в перечень Всемирной организации здравоохранения как один из пяти вариантов, представляющих интерес и находящихся под специальным наблюдением. Пока его считают потенциально менее опасным, чем штаммы «Дельта» или «Альфа», но ученые еще исследуют степень его опасности и устойчивости к вакцинам.

Коджа заявил, что страна не будет вводить дополнительные ограничения из-за «Мю», поскольку выявили только два случая. Более 90% заражений в Турции — это штамм «Дельта» и его форма «Дельта+».

При этом в стране с 6 сентября посещать публичные места и пользоваться общественным транспортом можно лишь вакцинированным, людям с результатами ПЦР-теста и тем, кто переболел (при наличии справки).