В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета ранила двух учителей в школе
- Автор:
- София Телишевская
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Facebook / Национальная полиция Украины
Полтавский суд отправил под стражу на 60 дней без права внесения залога 19-летнюю девушку, которая 6 сентября из арбалета ранила двух учителей. Одной женщине она попала в спину, а другой — в руку, арбалет отобрал у нападающей девятиклассник.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
Прокуратура просила взять девушку под стражу, а адвокат ходатайствовала о личном обязательстве или домашнем аресте. Сама девушка не возражала против решения суда.
По делу назначили десять экспертиз и допросили 15 свидетелей. Подозреваемая на заседании отметила, что сожалеет о том, что произошло.
«Если бы я могла вернуться во времени, то ни за что этого не сделала бы. Просто пришла бы к тем женщинам, которым я причинила вред, конструктивно поговорила и решила бы все по-хорошему», — цитирует «Суспільне» заявление девушки.
- Подозрение полтавке объявили по части второй статьи 15 и части второй статьи 115 — покушение на умышленное убийство. Ей грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Меру пресечения ей будут выбирать в среду, 8 сентября.