Ученые с помощью обуви установили, какого роста был итальянский художник Микеланджело
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Ученые выяснили, какой на самом деле был рост у известного итальянского мастера Микеланджело Буонарроти. Как оказалось, художник, творивший в эпоху Возрождения, на самом деле был совсем невысокого роста — 160 сантиметров.
Об этом сообщает Live Science.
В доме Микеланджело нашли пару кожаных туфель, которые, вероятно, принадлежали ему.
Исследователь FAPAB палеопатологии Франческо Галасси и судебный антрополог Елена Варотто детально проанализировали найденую обувь и обнаружили, что рост Микеланджело не превышал 1,6 метра.
Ученые говорят, что по сегодняшним меркам такой рост несколько маловат, но в то время, когда жил Микеланджело, это было привычно.
Хотя все найденные туфли носил один и тот же человек, предполагается, что обувь может принадлежать и другому мужчине.
- В Лондоне на аукционе продают картину художника Пабло Пикассо, на которой он изобразил свою музу — Мари-Терезу Вальтер.