Арахамия: «Слуга народа» обсудит кадровые перестановки в правительстве 20 сентября
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- Олег Панфилович
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал заседание франции для обсуждения кадровых вопросов.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, заседание ориентировочно состоится в понедельник, 20 сентября, перед началом следующей пленарной недели.
Арахамия также опроверг информацию о том, что в октябре может состояться отставка Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра, а также полная замена состава Кабинета министров. «По премьеру, точно — это фейк. Полной замены не будет», — сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.
- Накануне Арахамия сообщил, что осенью в правительстве планируют заменить трех-четырех министров.
- Летом кадровые перестановки прошли в Офисе президента. Бывшего посла в Турции назначили заместителем руководителя ОП Ермака. Также в ОП была введена новая должность, на которую назначили Жовкву (был замруководителя ОП).
- Позднее Зеленский провел ротацию в ВСУ. Он назначил новых командующих Воздушными силами, Десантно-штурмовыми войсками и в зоне ООС.