Арахамия: «Слуга народа» обсудит кадровые перестановки в правительстве 20 сентября

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал заседание франции для обсуждения кадровых вопросов.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, заседание ориентировочно состоится в понедельник, 20 сентября, перед началом следующей пленарной недели.

Арахамия также опроверг информацию о том, что в октябре может состояться отставка Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра, а также полная замена состава Кабинета министров. «По премьеру, точно — это фейк. Полной замены не будет», — сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.