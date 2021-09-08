В России взрыв газа разрушил стену жилого дома. Два человека погибли, восемь — травмированы

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В России недалеко от столицы, в городе Ногинске произошел взрыв бытового газа в жилой девятиэтажке. Восемь человек вытащили из-под завалов живыми, а двух — мертвыми.

Шестерых взрослых госпитализировали в состоянии средней тяжести, а два травмированных ребенка получают медицинскую помощь амбулаторно, сообщает МЧС России.

Кроме того, под завалами могут находиться еще два человека.

Взрыв произошел на третьем этаже девятиэтажки, из-за чего обрушилось перекрытие четырех этажей. Спасатели предварительно установили, что взрыв разрушил или повредил как минимум пять квартир.

Из поврежденного подъезда вывели 51 человека, всего из дома эвакуировали более 170 человек. Взрывная волна также повредила окна и балконы соседних домов и припаркованные автомобили.

Правоохранители открыли уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку по факту взрыва.