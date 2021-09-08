Верховный суд Мексики одобрил декриминализацию абортов в первом триместре
- Автор:
- София Телишевская
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Верховный суд Мексики пришел к выводу, что абсолютный запрет на аборты является неконституционным. Коллегия из десяти судей в Мехико единогласно постановила, что право женщин на репродуктивную свободу не должно нарушаться.
Решение суда считается большой победой защитников здоровья женщин и прав человека в преимущественно католической стране, передает CNN.
Судьи признали, что статья уголовного кодекса штата Коауила, которая предусматривала от одного года до трех лет лишения свободы за аборт в первом триместре, противоречит Конституции. Статья предусматривала тюремное заключение как для женщины, которая добровольно идет на аборт, так и для человека, который способствует этому, — речь идет о враче.
Постановление приняли на основании дела 2018 года. Вердикту предшествовала активизация женского движения и акций протеста в Мехико, где митингующие требовали изменений и призвали отменить законы об абортах, которые действуют на большей части территории страны.
Решение создало прецедент, следовать которому обязаны все судебные инстанции, стоящие ниже в судебной иерархии. Таким образом, судебное преследование любой женщины, которая прибегла к искусственному прерыванию беременности, стало невозможным.
- В американском штате Техас вступил в силу закон, который запрещает аборты на сроке после шести недель беременности — «после того, как у плода начало биться сердце». Закон называют одним из самых строгих в стране.