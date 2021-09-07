Бюро экономической безопасности не успевают запустить до 25 сентября

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Бюро экономической безопасности Украины вероятно не начнет работу с 25 сентября, как анонсировалось ранее. Ведомство не успевает назначить всех работников.

Об этом глава БЭБ Вадим Мельник рассказал в интервью «Суспільному».

«Мы не успеваем. Определенные процессы были затянуты — не из-за Кабмина или депутатов. Так случилось, что оно немного затянулось», — заявил чиновник и добавил, что шесть месяцев, которые давались на ликвидацию ГФС и создание нового органа — это слишком мало.

Одной из возможных причин промедления Мельник назвал летние отпуска.

«Все ориентируются на дату 25 сентября. Мы ориентируемся на эту дату. Почему я и сказал, что выбрал тактику как можно скорее назначить 30% центрального аппарата. Чтобы все направления перекрыть, чтобы начать работу, перехватить именно этот функционал, который должен делать БЭБ. И успеем ли мы? Нет, мы не успеваем», — подчеркнул он.

Процедура отбора кандидатов на должности в БЭБ продлится не менее 30–35 суток. Как дальше будет проходить этот процесс, Мельник пока не понимает.

«Необходимо правильно организовать деятельность этих органов в этот переходный период, если окажется такая ситуация», — добавил он.

Руководитель БЭБ не исключил, что ГФС может прекратить работу, а БЭБ еще не начать ее.

«Да, такое может случиться — это риск. Сейчас обсуждается вопрос, как не допустить этого. В законе прописано так: сначала работа БЕБ, но не позднее шести месяцев. Шесть месяцев истекают 25-го или 26 сентября. Это как раз та дата, когда изымается из Налогового кодекса блок налоговой милиции и она перестает существовать», — пояснил Мельник.