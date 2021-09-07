Мэр Ивано-Франковска запретил выплачивать материальную помощь невакцинированным

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Tim Reckmann / Flickr

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от коронавируса невакцинированным людям.

Об этом пишет Zaxid.net.

Во время совещания 7 сентября он дал поручение чиновникам спрашивать у тех, кто подает заявку на получение материальной помощи на лечение, вакцинировались ли они перед тем, как заболели.

«Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело. Но если не воспользовался этим правом и обращается за помощью... Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают и от этого будет зависеть материальная помощь», — пояснил Марцинкив.

Во время совещания директор департамента социальной политики Василий Семанюк рассказал, что с начала 2021 года почти 11 тысяч жителей общины получили материальной помощи на общую сумму более 18 млн грн. Из них четыре тысячи человек получили 11 млн гривен именно на лечение от коронавируса.

Также Марцинкив заявил, что готов выплатить 100 тысяч гривен первой женщине, которая забеременеет после вакцинации. Таким образом он хочет опровергнуть миф, что вакцины от коронавируса делают женщин бесплодными.