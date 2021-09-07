Джилл Байден вернется на работу в колледж. Она станет первой женой президента США, которая будет работать не в Белом доме
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Alex Wong / Staff
Первая леди США Джилл Байден вернется на работу в колледж в Северной Вирджинии. Она работает там преподавателем.
Об этом пишет The Associated Press.
Жена Байдена будет преподавать в колледже дважды в неделю — во вторник и в четверг. Она читает курс написания академических эссе.
Джилл Байден станет первой женой президента США, которая будет работать не в Белом доме. Во время работы Байдена вице-президентом США, она также продолжала преподавать в колледже.
После избрания Джо Байдена президентом его жена тоже преподавала в колледже, но дистанционно. Однако теперь учебные заведения в США открылась, а поэтому обучение вернулось к очному формату.
- Обычно, первые леди США не работают после избрания их мужей президентами. Они живут в Белом доме, занимаются различными социальными проектами, воспитывают детей. Также иногда они становятся специальными посланниками своего мужа по разным вопросам.