ВОЗ: Мир вышел на «плато» в распространении коронавируса

Новости

Ninian Reid / Flickr

Всемирная организация здравоохранения считает, что мир вышел на «плато» по заболеваемости коронавирусом.

Об этом на брифинге заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керхове.

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне», — отметила ван Керхове.

Она объяснила, что еженедельно в мире регистрируется около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 67-69 тысяч летальных случаев. Ван Керхове заявила, что эти данные являются неточными и скорее всего, количество случаев заражений и смертей выше.

В разных регионах наблюдается разная ситуация вокруг распространения заболевания. «Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией», — добавила эксперт.