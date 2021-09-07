Полиция отбросила версию умышленного убийства мэра Кривого Рога Павлова и расследует самоубийство
- Автор:
- София Телишевская
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Правоохранители 7 сентября обнародовали результаты расследования смерти мэра Кривого Рога Константин Павлова. Ранее полицейские имели три основные версии трагедии, но сейчас сошлись на двоих — самоубийство или доведение к нему.
Об этом рассказали представители МВД Украины во время брифинга во вторник.
Судебную экспертизу тела Павлова завершили и установили, что смерть мэра Кривого Рога наступила из-за выстрела в грудь из огнестрельного оружия.
«Характер ранения указывает на то, что выстрел был совершен с близкого расстояния, а камеры не зафиксировали посторонних людей в доме», — сказал заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Олег Слипчук.
Полицейские опровергли версию умышленного убийства и отметили, что пока основной версией является самоубийство, связанное с выполнением служебных обязанностей городского головы, или доведение до самоубийства.
Правоохранители отметили, что уже допросили более 180 свидетелей и изучили несколько десятков телефонных звонков Павлова.
- 15 августа 2021 года под Кривым Рогом в селе Вольное нашли мертвым мэра города Константина Павлова. В полиции заявили, что рядом с телом обнаружили ружье. Предварительная версия — самоубийство, следствие продолжается.
- Павлов стал мэром в декабре 2020 года. На выборы он шел от партии ОПзЖ, а до этого дважды избирался в парламент по округу в Кривом Роге — в 2012 году от Партии регионов, в 2014 году как самовыдвиженец. В 2019 году Павлов баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.