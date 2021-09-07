Глава фракции СН Арахамия: В правительстве заменят трех—четырех министров

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Кузьмин Александр / УНИАН

Осенью в правительстве планируют заменить трех—четырех министров.

Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, пишет «Интерфакс-Украина».

«Планируется три—четыре кадровых замены. Но мы не будем их анонсировать наперед, потому что это может навредить определенному министерству, потому что на следующий же день после того, как журналисты дали заголовки о том, что такой-то министр уходит, его уже никто не слушается, он не может выполнять свои обязанности фактически», — сказал Арахамия.

По его словам, фракция еще в середине лета начала переговоры с потенциальными кандидатами на должности министров, но найти замену непросто. Он пожаловался, что «большинство нормальных людей» отказываются идти в министры, особенно те, у кого есть бизнес.