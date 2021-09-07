В Кабуле талибы стрельбой и палками разогнали протесты возле посольства Пакистана. Избиты журналисты

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В афганской столице Кабул боевики «Талибана» разогнали шествие протестующих стрельбой в воздух и палками. Они избили нескольких журналистов и задержали на пару часов всех, кого поймали.

Об этом сообщают Associated Press и местные журналисты.

Протестная акция из около пяти сотен человек собралась возле посольства Пакистана. Люди пришли выразить несогласие с политикой Исламабада в отношении Афганистана и выступили против внешней поддержки талибов. Также негативную реакцию вызвал визит в Афганистан главы межведомственной разведки Пакистана (ISI) Фаиза Хамида, прибывшего по приглашению талибов.

Колонная прошла несколько километров, после чего талибы потребовали разойтись. После отказа они начали стрелять в воздух и бить людей. Журналистов лицом в пол заставляли извиняться за освещение акции протеста.

Талибы задержали до 10 журналистов, в том числе операторов TOLO News. Через пару часов их отпустили с «предупреждением». Особую силу талибы приложили к избиению женщин, которые участвовали в акции. Некоторым из них разбили головы.