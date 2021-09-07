В Кабуле талибы стрельбой и палками разогнали протесты возле посольства Пакистана. Избиты журналисты
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- Костя Андрейковец
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
В афганской столице Кабул боевики «Талибана» разогнали шествие протестующих стрельбой в воздух и палками. Они избили нескольких журналистов и задержали на пару часов всех, кого поймали.
Об этом сообщают Associated Press и местные журналисты.
Протестная акция из около пяти сотен человек собралась возле посольства Пакистана. Люди пришли выразить несогласие с политикой Исламабада в отношении Афганистана и выступили против внешней поддержки талибов. Также негативную реакцию вызвал визит в Афганистан главы межведомственной разведки Пакистана (ISI) Фаиза Хамида, прибывшего по приглашению талибов.
Колонная прошла несколько километров, после чего талибы потребовали разойтись. После отказа они начали стрелять в воздух и бить людей. Журналистов лицом в пол заставляли извиняться за освещение акции протеста.
Талибы задержали до 10 журналистов, в том числе операторов TOLO News. Через пару часов их отпустили с «предупреждением». Особую силу талибы приложили к избиению женщин, которые участвовали в акции. Некоторым из них разбили головы.
- 6 сентября исламское движение «Талибан» объявило, что взяло под контроль последний оплот сопротивления в Афганистане — провинцию Панджшер, которую обороняют силы «Национального фронта сопротивления». Многие СМИ сообщили, что талибы захватили провинцию не без помощи Пакистана.
- Через день талибы подняли свой флаг над столицей Панджшера и заявили о бегстве лидера сопротивления в Турцию.
- До этого боевики разогнали слезоточивым газом протест женщин, которые отстаивают свои права.