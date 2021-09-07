В Польше украинцы попали в ДТП — семь человек госпитализированы

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Rico Löb / Pixabay

В Польше группа украинцев попала в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

ДТП произошло во вторник близи Люблина. В микроавтобусе, который был участником происшествия, из Украины в Польшу путешествовало 8 человек. В результате аварии пострадали семеро граждан Украины.

Всех пострадавших оперативно доставили в четыре госпиталя Люблина. Состояние пострадавших средней тяжести.