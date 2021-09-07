В Польше украинцы попали в ДТП — семь человек госпитализированы
- Автор:
- Олег Панфилович
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Rico Löb / Pixabay
В Польше группа украинцев попала в дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает посольство Украины в Польше.
ДТП произошло во вторник близи Люблина. В микроавтобусе, который был участником происшествия, из Украины в Польшу путешествовало 8 человек. В результате аварии пострадали семеро граждан Украины.
Всех пострадавших оперативно доставили в четыре госпиталя Люблина. Состояние пострадавших средней тяжести.
- 6 марта в Польше, возле города Ярослав в ДТП попал рейсовый автобус Познань — Херсон. На месте погибли пять украинцев и более 30 пострадали. Еще два человека скончались в больницах. Всего в автобусе было 57 человек, включая двух водителей. Полиция предварительно установила, что водитель на большой скорости не вписался в поворот.
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