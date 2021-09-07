Во Вьетнаме суд отправил мужчину в тюрьму на 5 лет. Он заразил коронавирусом восьмерых человек

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Во Вьетнаме мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за нарушение антикоронавирусних правил и распространение вируса. Об этом сообщает BBC.

Суд признал Ле Ван Три виновным в «передаче опасных инфекционных заболеваний» восьмерым людям — один человек в конце концов умер. Суд длился один день. Кроме пяти лет тюрьмы, мужчина еще должен выплатить штраф в $880.

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В начале июля 28-летний Три приехал на мотоцикле из города Хошимин в свою родную провинцию Камау на юге страны. В Камау же выявили, что Три солгал в декларации для въезда о состоянии здоровья, в которой спрашивали о его недавних путешествиях. Он также не соблюдал правила изоляции (все, кто прибывает в Камау, должны изолироваться на 21 день). Позже у Три диагностировали коронавирус и выявили, что он заразил свою семью, а также персонал социального центра.