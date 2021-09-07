Во Вьетнаме суд отправил мужчину в тюрьму на 5 лет. Он заразил коронавирусом восьмерых человек
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Во Вьетнаме мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за нарушение антикоронавирусних правил и распространение вируса. Об этом сообщает BBC.
Суд признал Ле Ван Три виновным в «передаче опасных инфекционных заболеваний» восьмерым людям — один человек в конце концов умер. Суд длился один день. Кроме пяти лет тюрьмы, мужчина еще должен выплатить штраф в $880.
В начале июля 28-летний Три приехал на мотоцикле из города Хошимин в свою родную провинцию Камау на юге страны. В Камау же выявили, что Три солгал в декларации для въезда о состоянии здоровья, в которой спрашивали о его недавних путешествиях. Он также не соблюдал правила изоляции (все, кто прибывает в Камау, должны изолироваться на 21 день). Позже у Три диагностировали коронавирус и выявили, что он заразил свою семью, а также персонал социального центра.
- До недавнего времени Вьетнам довольно успешно сдерживал пандемию с помощью жестких ограничений. Но с июня число инфекций резко возросло, штамм «Дельта» вызвал вспышку. В стране зарегистрировано более 530 тысяч случаев заболевания и более 13 300 смертей, многие из которых произошли в последние несколько месяцев.