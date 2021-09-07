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Верховная Рада возобновляет работу после каникул. Что рассмотрят депутаты в первый день?

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Верховная Рада возвращается к работе после летних каникул. Эта неделя у депутатов — пленарная.

Сайт ВР опубликовал повестку дня.

В первом чтении депутаты планируют рассмотреть следующие законопроекты:

Во втором чтении депутаты рассмотрят: