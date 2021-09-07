Верховная Рада возобновляет работу после каникул. Что рассмотрят депутаты в первый день?

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Верховная Рада возвращается к работе после летних каникул. Эта неделя у депутатов — пленарная.

Сайт ВР опубликовал повестку дня.

В первом чтении депутаты планируют рассмотреть следующие законопроекты:

законопроект № 5324 о внесении изменений в некоторые законы относительно урегулирования разработки порядка присвоения квалификационных категорий и педагогических званий педагогическим работникам;

проект № 5467 о формировании и размещении государственного или регионального заказа на подготовку специалистов с высшим, профессиональным высшим образованием, научных, научно-педагогических кадров и квалифицированных рабочих на последипломное образование;

№ 5641 — проект закона о военном образовании и науке;

№ 5002 — проект о библиотеках и библиотечном деле;

№ 5608 — проект о совершенствовании законодательства по вопросам гражданской защиты;

№ 4323 — проект закона о применении к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления;

№ 4668 — проект об усовершенствовании пенсионного законодательства;

№ 4286 — проект о внесении изменений в Кодекс гражданской защиты относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

Во втором чтении депутаты рассмотрят: