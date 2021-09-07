Куба первой в мире начала вакцинировать от коронавируса детей от двух лет. Однако несертифицированными препаратами

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Adam Cohn / Flickr

Куба стала первой страной мира, которая начала вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от двух лет. Однако для этого она использует препараты, которые не признала Всемирная организация здравоохранения.

Об этом сообщает международное французское радио RFI.

Прививки делают вакцинами, которые разработали на Кубе и завершили их клинические испытания. Речь идет о препаратах Abdala и Soberana. Этими же препаратами прививают детей старше 12 лет. Эти вакцины — первые, которые разработали в Латинской Америке, но они не прошли международную научную экспертную оценку. Препараты основаны на технологии рекомбинантных белков — эту же технологию используют в американской вакцине Novavax и французской Sanofi во Франции, но их тоже пока не одобрила ВОЗ. В отличие от многих других препаратов рекомбинантные вакцины не требуют чрезмерного охлаждения.

Страна стремится сделать прививки всем детям, прежде чем вновь открывать школы, которые закрыты с марта 2020 года. Новый учебный год начался в понедельник, 6 сентября, но дети учатся из дома — по телевизионным программам, поскольку в большинстве кубинских домов нет доступа к интернету.

Несколько других стран мира вакцинируют детей в возрасте от 12 лет, а некоторые проводят испытания среди детей младшего возраста. Так, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла объявили, что планируют вакцинировать детей младшего возраста, но Куба первой это сделала.