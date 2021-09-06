В России пенсионерка перечислила матери активиста 6,5 тыс. рублей. Ее признали террористкой и осудили
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- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Российский суд приговорил Ильмиру Бикбаеву к трем годам условно из-за перевода 6,5 тыс. рублей (89 долларов) матери Айрата Дильмухаметова, осужденного за экстремизм.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на суд.
Сторона обвинения требовала для нее приговор в виде четырех лет колонии общего режима. Третьего сентября в последнем слове Бикбаева заявила о своей невиновности и попросила оправдать ее.
В декабре прошлого года ее обвинили в финансировании экстремистской деятельности. Женщина вину не признала, заявив, что оказывала помощь матери Дильмухаметова, у которой не было денег для существования.
Следствие регионального управления ФСБ России решило, что Бикбаева своими переводами на банковскую карту матери арестованного активиста финансировала подготовку и совершение Дильмухаметовим «преступлений».
Кроме того, Россия внесла Бикбаеву в список экстремистов и террористов до вынесения судебного решения.
- В 2020 году Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил башкирского оппозиционного политика Айрата Дильмухаметова к девяти годам колонии строгого режима. Его обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и ее финансировании. Российское правозащитное общество «Мемориал» признало Дильмухаметова политзаключенным. Сам он считает себя жертвой политического преследования.