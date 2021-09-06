В России пенсионерка перечислила матери активиста 6,5 тыс. рублей. Ее признали террористкой и осудили

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Российский суд приговорил Ильмиру Бикбаеву к трем годам условно из-за перевода 6,5 тыс. рублей (89 долларов) матери Айрата Дильмухаметова, осужденного за экстремизм.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на суд.

Сторона обвинения требовала для нее приговор в виде четырех лет колонии общего режима. Третьего сентября в последнем слове Бикбаева заявила о своей невиновности и попросила оправдать ее.

В декабре прошлого года ее обвинили в финансировании экстремистской деятельности. Женщина вину не признала, заявив, что оказывала помощь матери Дильмухаметова, у которой не было денег для существования.

Следствие регионального управления ФСБ России решило, что Бикбаева своими переводами на банковскую карту матери арестованного активиста финансировала подготовку и совершение Дильмухаметовим «преступлений».

Кроме того, Россия внесла Бикбаеву в список экстремистов и террористов до вынесения судебного решения.