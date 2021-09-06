Метро на киевский Виноградарь не успевают достроить к концу года — просят перенести сроки на 2023

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Компания «Киевметрострой», которая выступает генеральным подрядчиком строительства новых станций на Сырецко-Печерской линии метро в Киеве, просит перенести сроки действия договора. Строители не успевают достроить станции до конца 2021 года.

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева.

Компания обратилась в суд с просьбой перенести сроки сдачи с ноября 2021 года на май 2023 года. «Киевметрострой» строит две новые станции метро к столичному району Виноградарь — «Мостицкая» и «Проспект Правды».

Согласно договору, компания должна была передать метрополитену готовые станции для пользования 26 ноября. Но там отмечают, что за 2017—2021 годы получили лишь 4,07 миллиарда гривен из запланированных 5,98 миллиарда. В связи с этим компания просит отсрочить конечные даты достройки станций.