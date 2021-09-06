НАПК направило предписание против экс-нардепа и главы Госрегуляторной службы Кучера. В его декларации нашли нарушения

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Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения в декларации бывшего нардепа, экс-главы Харьковской ОГА, а ныне главы Государственной регуляторной службы Алексея Кучера.

Об этом пишет пресс-служба НАПК.

«НАПК провело полную проверку декларации главы ГРС, которую он подал как бывший глава Харьковской областной государственной администрации. В декларации Алексей Кучер указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью 13,1 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что криптовалюта имеет публичный адрес, который является открытым и подтверждает собственность. Но Кучер не смог предоставить НАПК этот адрес.

По данным налоговой, доходы Кучера и семьи с 2001 до 2020 года составили менее миллиона гривен — 880 тысяч.

«Указанная информация свидетельствует о том, что председатель ГРС указал недостоверные сведения о владении криптовалютой, чем совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины», — пояснили в НАПК.

Поэтому агентство направило Кабмину предписание с требованием провести служебное расследование и привлечь Кучера к ответственности.