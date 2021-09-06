Прокуратура передала в суд обвинения против экс-бойца «Омеги» в убийстве участников Революции достоинства

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Малолетка Евгений / УНИАН

Офис генерального прокурора передал в Печерский районный суд Киева обвинительный акт против бывшего бойца спецназа «Омега» в убийстве активистов Революции достоинства 20 февраля на улице Институтской.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Подозреваемый — офицер, пулеметчик отдельного отряда спецназначения и борьбы с терроризмом «Омега» одной из бригад спецназначения управления Северного территориального Киевского командования внутренних войск МВД.

Боец, «действуя совместно и согласованно с сотрудниками так называемой черной роты «Беркута», участвовал в совершении террористического акта — расстреле на поражение из огнестрельного оружия безоружных участников акции протеста на улице Институтской.

«Непосредственно обвиняемый причинил пулевые ранения двум демонстрантам, которые находились на подъездной дороге от Октябрьского дворца и на тротуаре ниже верхнего выхода из метро «Крещатик», — говорится в сообщении.

Экс-военнослужащий «Омеги» и бывшие сотрудники «черной роты» спецподразделения «Беркут» одели под шлемы маски-балаклавы, чтобы не дать себя идентифицировать и избежать уголовной ответственности.

Обвиняемому инкриминируют превышение полномочий сотрудником правоохранительного органа, совершение террористического акта, умышленные убийства и покушения на умышленные убийства, а также препятствование проведению собрания, митингов, шествий и демонстраций.