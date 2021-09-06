МВД выпустит на дороги автомобили-«фантомы» для фиксации нарушений ПДД
- Автор:
- София Телишевская
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МВС України
Вскоре на дороги выедут автомобили МВД без опознавательных знаков, которые будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге. Сейчас идут процессы испытания и сертификации.
Об этом сообщил новый глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.
По его словам, сейчас уже есть четыре автомобиля, которые могут скрыто контролировать скорость — их еще готовят к началу работы.
В 2022 году количество таких автомобилей должно достичь 23 единиц. В 2023 году МВД планирует использовать 110 автомобилей для скрытого контроля скорости.
Монастырский говорит, что «фантомы» не будут останавливать водителей, которые превышают скорость.
«Фактически это будут передвижные комплексы автофиксации», — пояснил глава МВД.
- С 1 июня 2020 года в Украине запустили систему автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями тогда установили 50 видеокамер. За первый день работы камеры зафиксировали в Киеве почти 36 тысяч нарушений.