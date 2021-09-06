Минцифры запустило онлайн-платформу упрощенного доступа к центрам админуслуг

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Министерство цифровой трансформации и Программа развития ООН в Украине презентовали веб-платформу центров предоставления административных услуг «Дія центрів» — она позволит гражданам найти полную информацию об электронных админуслугах, новости о деятельности и расписание работы центров админуслуг (ЦПАУ), адреса, контакты, интерактивный календарь и многое другое.

Платформа позволяет формировать маршрут к ближайшему центру, проверить актуальный график его работы, доступность основных и дополнительных услуг, подать заявку на трудоустройство, а также оценить качество обслуживания. В следующем году в «Дія центрів» внедрят предварительную онлайн-запись.

Кроме того, платформа будет служить площадкой для обмена опытом между сотрудниками ЦПАУ — они смогут проходить онлайн-обучения, получать разъяснения и рекомендации по их работы и пользоваться библиотекой материалов.