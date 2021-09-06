«Укрзалізниця» заплатит 377,8 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов
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- Костя Андрейковец
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Pixabay
Компания «Укрзалізниця» выплатит штрафами 377,86 млн гривен за несвоевременную доставку грузов в 2019—2021 годах.
Об этом сообщила глава Временной следственной комиссии ВР по оценке состояния УЗ Юлия Гришина.
По ее словам, в компании на запрос ВСК не смогли найти ответственных за проблемы с доставками и срывы контрактов, которые привели к убыткам грузовладельцев. В письме УЗ к ВСК от и. о. члена правления Романа Черницкого и директора по коммерческой и логистической работе Александра Зарубы указано, что проблема сбоев комплексная.
Конкретную фамилию виновника ВСК назвали в части запроса о реальном состоянии подвижного состава и показателе дефицита исправных вагонов для выполнения перевозок. Это Франтишек Буреш, возглавляющий направление производства в компании.
«Интересно, что его фамилия именно в этом контексте фигурирует и в промежуточном отчете ВСК. Поэтому теперь будем добиваться соответствующих кадровых решений», — отметила Гришина.
- В финансовом плане АО «Укрзалізниця» на 2021 год предусмотрен доход в 93 миллиарда гривен с прибылью на уровне 3,6 млрд грн и налогами в бюджет на 24,7 млрд грн. Он предусматривает значительные инвестиции в обновление подвижного состава, в частности обновление 23,5 тысячи грузовых вагонов и многое другое.