Прокуратура Киева пришла с обысками в Управление градостроительства Шевченковской РГА. Расследуется растрата
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- Костя Андрейковец
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Прокуратура Киева проводит обыски в Управлении градостроительства и архитектуры Шевченковской РГА в рамках расследования возможной растраты бюджетных средств чиновниками на ремонте экопарка.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Речь идет о ремонте сквера в Шевченковском районе столицы на ул. О. Гончара 5-7.
По данным следствия, ремонтные работы в парке были выполнены некачественно и не до конца. На материалы потратили около 500 тысяч гривен, но чиновники Управления в конце декабря 2020 года провели полную оплату по договору на сумму более 1, 4 млн гривен и подписали все акты выполненных работ.
Во время обысков изъяли тендерную документацию, акты приема-передачи выполненных работ, а также акты, которые, как утверждают в прокуратуре, скрывались чиновниками.
Досудебное расследование в настоящее время продолжается.
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