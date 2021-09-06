В столице демонтировали памятник в честь дружбы Киева и Москвы

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В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы. Его установили в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского в Голосеевском районе.

Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил Киевский городской совет.

Сейчас памятник хранится в Голосеевской районной государственной администрации и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма.

2gis.ua

В июля 2021 года Киевский городской совет из-за многочисленных обращений жителей столицы принял решение демонтировать монумент.

«Государство-агрессор угрожает сохранению суверенитета Украины, вопреки мирным соглашениям. Потому памятные знаки в честь дружбы потеряли свой смысл и вызывают значительный общественный резонанс», — заявил тогда заместитель городского головы Владимир Бондаренко.