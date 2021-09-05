Самый дешевый ресторан с мишленовской звездой утратил свой статус

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Сингапурский ресторан Hawker Chan утратил свой статус и не был внесен в обновленный «Гид Мишлен» от 1 сентября. Ресторан известен куриной лапшой с соевым соусом за $2,50 (67 грн), которая до недавнего времени была самой дешевой едой, которую можно приобрести в заведении с мишленовской звездой.

Как сообщает СNN, Hawker Chan получил звезду в 2016 году и с тех пор популярность заведения начала расти, а его отделения открылись в других странах, в частности в Таиланде и на Филиппинах.

Сингапурский кулинарный критик Кейеф Сито рассказал, что на фоне популярности качество приготовления пищи в Hawker Chan значительно упало. Возможно, это и стало причиной потери звезды.

В Hawker Chan заявили, что удивлены решением и не понимают причину. В своем Facebook заведение поблагодарило клиентов за поддержку и заявило, что продолжит готовить свое знаменитое дешевое блюдо.

Судя по опубликованным фото, потеря звезды на приток клиентов не повлияла.

Теперь одну звезду Мишлен в Сингапуре имеет только одно заведение — Hill Street Tai Hwa Pork Noodle.