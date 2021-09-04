Бывший кандидат в президенты США Пит Буттиджич и его партнер усыновили близнецов

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Joe Biden / Flickr

Действующий глава министерства транспорта США и бывший кандидат в президенты Пит Буттиджич усыновил двух младенцев вместе со своим партнером Частеном.

Об этом политик сообщил в социальных медиа.

«Мы с Частеном очень признательны за все добрые пожелания с тех пор, как впервые поделились новостью о том, что хотим стать родителями. Мы рады приветствовать Пенелопу Роуз и Джозефа Августа Буттиджичев в нашей семье», — написал он.

В середине августа пара впервые объявила о желании стать родителями. До этого они уже год пытались усыновить ребенка, но в последний момент роженица передумала.