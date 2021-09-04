Легкоатлетка Ботурчук принесла Украине еще одно серебро

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Национальный комитет спорта инвалидов Украины

Украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук на Паралимпийских играх в Токио завоевала еще одну серебряную медаль.

Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Twitter.

Украинская спортсменка в финальном забеге на 200 метров (Т12, с нарушениями зрения) показала результат 24,48 секунды.

Лидировала кубинка Омара Дуранд Элиас (23,02).