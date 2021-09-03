В Запорожье депутаты восстановили в должности секретаря мэрии. Из-за его увольнения они бойкотировали заседания горсовета

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Анатолій Куртєв / Facebook

Депутаты Запорожского городского совета добились возобновления «слуги народа» Анатолия Куртева в должности секретаря горсовета. Соответствующее решение они приняли на внеочередном заседании в пятницу, 3 сентября.

Об этом сообщают партия «Слуга народа» и местное издание 061.

На заседании зарегистрировались 57 из 64 действующих депутатов. Они единогласно поддержали решение о возобновлении Куртева в должности секретаря мэрии и отменили решение мэра Владимира Буряка о его увольнении. Также Куртеву должны выплатить зарплату за период с 26 июня до 2 сентября.

Напомним, что конфликт между мэром Запорожья Владимиром Буряком и Анатолием Куртевым начался в июне 2021 года. Тогда мэр уволил секретаря мэрии из-за неправильно заполненной декларации. Представители фракции «Слуга народа», сам Куртев и другие депутаты не согласились с этим решением и подали иск в суд. Из-за этого депутаты начали бойкотировать сессии, которые пытался провести Буряк.

Однако Запорожский окружной административный суд удовлетворил заявление Куртева, отменил распоряжение мэра о его увольнении и постановил восстановить в должности секретаря Запорожского городского совета.