Омбудсмен Денисова предупредила мэра Ивано-Франковска: Увольнение невакцинированных нарушает закон
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- Алексей Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила письмо мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву, в котором отметила, что увольнение невакцинированных людей будет нарушать Конституцию.
Об этом сообщается на Facebook-странице Офиса омбудсмена.
Отмечается, что в ходе мониторинга соцсетей было выявлено публикацию Марцинкива о том, что все работники исполнительного комитета горсовета должны быть полностью вакцинированы. В случае отказа их ждут дисциплинарные санкции, в том числе увольнение.
«Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины № 3018 «Об утверждении Дорожной карты по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» от 24 декабря 2020 года, вакцинацию от коронавируса определено как добровольную для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья, не допускается», — заявила Денисова.
Она также отметила, что вакцинация не является обязательной и никто не имеет права давить на людей ради вакцинации.
- Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал лишить премии невакцинированных работников исполнительного комитета горсовета и пригрозил им увольнением. По мнению мэра, единственная «отмазка» от вакцинации — когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку.